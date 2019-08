Əfqanıstanın Bəlx əyalətinin Daulat Abad rayonunda partlayış törədilib.

Metbuat.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, yol kənarında quraşdırılmış bombanın partladılması nəticəsində 11 nəfər həlak olub. Ölənlərdən 5-nin bir ailənin üzvü olduğu bildirilir.



