Bakı-Quba yolunda xəsarətlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.

"Report"un Şimal bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə yolun Siyəzən rayonu ərazisində qeydə alınıb.

"Nissan Sentra" markalı, "90-BP-007" dövlət seriya nişanlı avtomobil ötmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirmədiyindən yolun sağ kənarındakı çökəkliyə düşüb. Hadisə zamanı avtomobildə olan bir ailənin azyaşlı övladı yüngül xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.