Şair Oqtay Rzalı vəfat edib.

Publika.az xəbər verir ki bi rmüddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkən Oqtay Rzalı bu gün dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Oqtay Rzalı 1981-ci ildan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Mikayıl Müşfiq və "Qızıl qələm" mükafatları laureate idi.

Allah rəhmət eləsin.

