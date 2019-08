Azərbaycanın tanınmış şairi VƏFAT ETDİ

Azərbaycanın tanınmış şairi Oqtay Rza vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şair 85 yaşında dünyasını dəyişib.



Qeyd edək ki, Oqtay Rza 1934-cü ilin noyabrın 2-də Salyan rayonunun Qalalı kəndində anadan olub. Azərbaycan Sənaye İnstitutunun geoloji-kəşfıyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib geoloq ixtisası alıb.



Sovet dövründə elmi-tədqiqat işi müdafıə edib geologiya-mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. Əsərləri xarici mətbuatda dərc edilib. "Kamennıy Svetilnik" şeirlər toplusu 1987-ci ildə Moskvada kütləvi tirajla buraxılıb.



Müəllifin 12 kitabı nəşr edilib. Şairin “Ürəyimi oxuyun”, “Yasəmən çiçəkləyəndə”, “Rabi karvanı-dördlük çələngi” kitabları daha oxucuların rəğbətini qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.