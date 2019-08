Radanın deputatı Vadim Rabinoviç iddia edir ki. Vladimir Zelenskiy Ukraynanın paytaxtını Kiyevdən başqa şəhərə köçürmək niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Vesti.ru" saytı məlumat yayıb.

Hələlik deputatın bu fikrini nə Zelenskiy, nə də onun ətrafı təsdiqləməyib. Buna baxmayaraq, artıq sosial şəbəkələrdə bu məsələ müzakirə mövzusuna çevrilib.

Qeyd edək ki, V.Rabinoviç son zamanlar qalmaqallı çıxışları ilə Ukrayna gündəmindədir.

