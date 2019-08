Gənc azərbaycanlı müğənni Vlada Axundova silahla fotosunu paylaşıb.

Publika.az xəbər verir ki, müğənni əlində avtomat tutduğu fotonu feysbuk səhifəsində paylaşıb.

O, paylaşımına "Bağdadda sakitlikdir..." sözlərini yazıb.

Muxtar

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.