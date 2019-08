Fəriddən yeni mövsümdə ilk qol – Çexiyada

Gənclərdən ibarət millimizin üzvü Fərid Nəbiyev Çexiyada növbəti qolunu vurub.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, 20 yaşlı futbolçunun çıxış etdiyi "Slaviya B" komandası gənclər liqasının 2-ci turunda "Vltavin"i qəbul edib. Praqa təmsilçisinin 4:1 hesabı ilə qalib gəldiyi oyunda Fərid əsas heyətdə yer alıb və 87-ci dəqiqədə əvəzlənib. O, 58-ci dəqiqədə komandasının sonuncu - dördüncü qolunu vurub. Bu, millimizin üzvünün yeni mövsümdə ilk qolu olub.

Bu qələbədən sonra xalını 6-ya çatdıran "Sparta B" turnir cədvəlində liderliyə yüksəlib.

Milli.Az

