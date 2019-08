Şabranda kanalizasiya sistemi partlayıb, böyük ərazi tullantılar altında qalıb

Şabran rayonunda kanalizasiya sistemi partlayıb, böyük ərazi tullantılar altında qalıb.

"Report"un Şimal bürosu bildirir ki, rayonun ümumi kanalizasiya xəttinin V. Abdullayev adına qəsəbəsində zədələnərək partlaması səbəbindən təxminən 3 hektar ərazi tullantıların altında qalıb. Bu səbəbdən ərazini üfunət bürüyüb.

Qeyd edək ki, tullantılardan yaranmış gölməçənin suyu yaxınlıqdan keçən su kanalına tökülərək, Xəzər dənizinə axır.

Sakinlər epidemioloji-gigiyenik qaydaların pozularaq, müxtəlif xəstəliklərin yaranmasından narahatdırlar.



