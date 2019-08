Qəzza zolağının sərhəddində İsrail hərbçiləri tərəfindən açılan atəş nəticəsində üç fələstinli həlak olub.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə yerli Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Məhəmməd Mahmud deyib.

M.Mahmudun sözlərinə görə, üç fələstinlinin cəsədləri bu gün səhər "Əl-Andunisi" xəstəxanasına gətirilib:

"Onlar gecə sərhəddə baş verən hadisə nəticəsində İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüb".

