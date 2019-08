Estoniya hökuməti ictimai televiziya üçün yeni bina inşa edəcək

Estoniya hökuməti ictimai televiziyanın yeni binasının inşası üçün 22 milyon avro büdcə ayırıb.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, köhnə bina dəfələrlə problemlərlə üzləşib. Bunlara misal olaraq lazımi təhlükəsizlik şərtlərinə əməl olunmaması, enerji təhcizatında yaranan problemlər və binanın həddindən artıq köhnə olmasıdır.

Yeni binada, eyni zamanda, radio və xəbərlər evi, həmçinin əsas xəbər agentlikləri yerləşəcək. Burada 400 nəfər çalışacaq. Köhnə bina isə açıq hərraca çıxarılacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.