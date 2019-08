İki ölkə ABŞ-a qarşı hərbi əməkdaşlıq mövzusunda razılığa gəlib.

Teleqraf.com xəbər verir ki, Çin və Şimali Koreya Asiya-Sakit okean bölgəsində təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə hərbi əməkdaşlığı artıraraq birlikdə çalışacaqlarını açıqlayıb.

Tərəflər ABŞ-ın bölgədəki fəaliyyətini təhdid kimi xarakterizə edərək hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində anlaşıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.