PSJ-nin hücumçusu Edinson Kavani karyerasını ABŞ-da davam etdirə bilər.

Qol.az Fransa mətbuatına istinadən xəbər verir ki, uruqvaylı futbolçu ingilis futbolunun əfsanəsi olmuş Devid Bekhemin sahibi olduğu “İnter Mayami”yə keçməyə razılıq verib. 32 yaşlı oyunçunun ABŞ klubu ilə 3 illik müqaviləni razılaşdırdığı və gələn ildən orada çıxış edəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, “İnter Mayami” 2020-ci ildən MLS-də oynayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.