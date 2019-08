Tanınmış Azərbaycan kino aktrisası, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Xalidə Quliyeva Çeniyada istirahətdədir.

Publika.az xəbər verir ki, Xalq artisti ailə üzvləri ilə istirahət vaxtı çəkdirdiyi bəzi fotoları paylaşıb.

Həmin fotoları təqdim edirik.

Qeyd edək ki, Xalidə Quliyeva dövlət başçısının bu il iyulun 31-də imzaladığı sərəncamla Xalq Artisti fəxri adı ilə təltif edilib.

