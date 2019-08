Bakıda "avtoş"luq edən taksinin görüntüləri - DYP avtomobilinin qarşısında - VİDEO

Bakıda taksi sürücülərinin hol-hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozması adi hala çevrilib.

Publika.az xəbər verir ki, bu dəfə Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi rəazisində "Lada Priora" markalı avtomobilin yolda avtoxuliqanlıq etməsinin görüntüləri yayılıb. Maştağa qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olan taksi işarəsi vurulmuş qara rəngli avtomobil yoldakı digər avtomobillərə təhlükəli vəziyyət yaradaraq sərt manevrlər edib. Yüksək sürətlə hərəkət edən "Lada Priora" yol polisi avtomobilinin qarşısından keçərək uzaqlaşıb.

