İltihablı sızanaqlardan qurtulmaq üçün maska

Üzünüzün müxtəlif hissələrində iltihablı sıxanaqlar sizi narahat edir. İfrat yağlı yeməklərin istehlakı, hormonal pozuntu və yaxud da yaşla bağlı meydana gələn sızanaqlar bir çox insanın üzündə olur.

Milli.Az medicina.az-a istinadən gözəl görüntüyə mane olan sızanaqlardan xilas olmaq üçün faydalı resepti təqdim edirik.



İNQREDENTLƏR:





• 2 Ədədə aspirin

• 1 Çay qaşığı bal

• 1 Çay qaşığı limon suyu

• 1 Ədədə masqa bandajı





HAZIRLANMA QAYDASI:





Aspirini əzib toz halına salın. Limon suyu və bal ilə qarışdırın. Qarışığı sadəcə sızanaq olan yerə sürtün. Bir gecə tətbiq edilən nahiyədə saxlayın. Yaxşı nəticə əldə etmək istəyrisinizsə üzünüzü masqa bandajı ilə bağlayın. Bu resepti həftədə bir dəfə edə bilərsiniz.

Milli.Az

