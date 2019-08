“HTC” şirkəti üçkameralı ucuz “Wildfire X” smartfonunu təqdim edib

"HTC" şirkəti Hindistan bazarında üç kamera ilə təchiz edilmiş "Wildfire X" adlı yeni smartfonunu təqdim edib.

Milli.Az ICTnews-a istinadən bildirir ki, aparat "MediaTek Helio P22" prosessoru, 720p təsvir ölçülü 6,22 düymlük displey, 4 QB-dək əməli yaddaş və 128 QB daxili yaddaş, 3300 milliamper/saat tutumlu batareya ilə təchiz edilib. Fotomodul 12 meqapiksellik (mp) əsas obyektiv, 2 qat sensor optik zuma malik 8 mp-lik sensor və 5 mp-lik dərinlik sensorundan ibarətdir. Həmçinin 8 mp-lik ön kamera nəzərdə tutulub.

Aparat həyəcan düyməsi funksiyasını yerinə yetirən "MyBuddy" adlı qeyri-adi aksesuarla birgə tədarük olunur. Fövqəladə vəziyyətdə qurğu yüksək səsli siqnal çıxarda, dost və qohumlara qurğunun yeri haqqında informasiyanı, həmçinin ətraf mühitin səsli və video görüntülərini real vaxt rejimində onlara göndərə biləcək. Həmçinin sözügedən aparat itmiş smartfonların axtarışı məqsədilə istifadə edilə bilər.

Yeni smartfon avqustun 22-də satışa çıxarılacaq.

Milli.Az

