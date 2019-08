Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə toy mərasimində baş vermiş partlayışı İŞİD törədib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, terror təşkilatı hadisəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.



Qeyd edək ki, ötən gün Kabildə toy məclisində partlayış baş verib. Qanlı terror aktı nəticəsində 63 nəfər həlak olub, 180 nəfər müxtəlif xəsarətlər alıb.

