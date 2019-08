Gürcüstanda qadın baş nazir olacaq - FOTO

Yaxın gələcəkdə Gürcüstan hökumətində kadr dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

Bu barədə “Front News International” nəşri məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Regional İnkişaf və İnfrastruktur naziri Maya Tskitişvili Baş nazir, Daxili İşlər naziri isə hazırda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəhbərinin müavini olan Aleko Tabatadze olacaq.

Regional İnkişaf və İnfrastruktur naziri Maya Tskitişvili

Milli Təhlükəsizlik naziri postu isə hazırda Daxili İşlər naziri olan Georgi Qaxariyaya tapşırılacaq. Dəyişikliklərlə bağlı qərar hakim partiyanın bir neçə saat əvvəl qapalı keçirdiyi iclasda qəbul olunub.

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti rəhbərinin müavini Aleko Tabatadze

Qeyd edək ki, Mamuka Baxtadze 2018-ci ilin iyunundan Baş nazir vəzifəsini icra edir. O, bu vəzifədə Georgi Kvirikaşvilini əvəz edib. Georgi Qaxariya isə 2017-ci ilin noyabrında Daxili İşlər naziri vəzifəsinə təyin olunub (Report).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.