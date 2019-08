Telefonunuzu kimin izlədiyini bu sadə üsulla bilmək olar

Milli.Az mobil telefonunun izləndiyini güman edənlər üçün lazım olan kodları təqdim edir:

1) * # 06 #. İstənilən smartfonun IMEI nömrəsini bilməyə imkan verir.

2) * # 21 #. Daxil edilmiş mobil nömrənin ünvanının dəyişdirilməsi haqqında informasiya almaq olur - zənglər, mesajlar və başqa məlumatlar da bura daxildir. Əgər kimsə sizi güdürsə bu variantdan istifadə etməklə bunu müəyyən etmək olar.

3) * # 62 #. Bu komandanın köməyi ilə siz telefonunuz söndürülmüş və şəbəkə əhatəsindən kənarda olduğu zaman nömrəyə daxil olan çağırışların ünvanını dəyişdirə bilərsiniz.

4) # # 002 #. Zənglərin istənilən ünvanını dəyişmək xidmətini dayandırır. Beləliklə, zəngləri yalnız siz qəbul edə bilərsiniz.

5) * # 30 #. edən abunəçinin nömrəsinin təyin edilməsi barədə informasiya verir.

6) * # 33 #. Xidmətlərin (zənglər, SMS və başqa məlumatlar) bloklanması haqqında informasiyanı göstərir.

7) * # 43 #. Gözləmədə olan çağırış haqqında informasiyanı əks etdirir.

