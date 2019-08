Hindistanda 20-dən çox insan təbii fəlakətin qurbanı oldu

Güclü yağışlar nəticəsində baş verən daşqınlar və sürüşmələr Hindistanın Ximaçal-Pradeş ştatında 20-dən çox insanın həyatına son qoyub.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu haqda “Times of India” nəşri bildirib.

Nəşrin məlumatına görə, statın paytaxtı Şimla şəhərində səkkiz nəfər həlak olub. Ştatın təxminən 530 sakini təxliyyə edilib.

Daha əvvəl NDTV telekanalı bildirib ki, Hindistanın müxtəlif rayonlarında ötən 2 həftə ərzində 270 nəfərdən çox insan daşqınlar və torpaq sürüşmələr nəticəsində həlak olub. Mütəxəssislərin qiymətləndirmələrinə görə, indiki musson yağışları Hindistan üçün son 10 il ərzində ən dağıdıcılardan biri olub.

