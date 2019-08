İmam Rza (ə):

أذِّن في بَيتِكَ فَإِنَّهُ يَطرُدُ الشَّيطانَ، ويُستَحَبُّ مِن أجلِ الصِّبيانِ



"Evinizdə azan verin ki, bu iş Şeytanı qovur və körpələr(in mənəvi böyüməsi, cinlər və şeytanlardan amandan qalması) üçün faydalıdır."



("Əl-kafi", c.3, səh.308, hədis 35.)

