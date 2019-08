Türkiyədə PKK terrorçularına qarşı əməliyyat keçirilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Mardin vilayətində keçirilən əməliyyat zamanı 10 nəfər saxlanılıb.

Əməliyyat vilayətin Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılıb.

Milli.Az

