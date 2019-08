İtaliyanın Sardiniya adasının Torre Qrande bölgəsinə meteorit düşüb.

Axar.az xəbər verir ki, meteoritin düşmə anı avtomobillərdən birindəki kamera tərəfindən qeydə alınıb.

Göy cisminin düşməsi nəticəsində gecə saatlarında səma anidən aydınlanıb.

İtaliya mediası meteoritin dənizə düşdüyünü, hadisənin İspaniya və Fransanın bəzi bölgələrində də göründüyünü yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.