Rusiyanın Ulyanovsk vilayətinin Patrikyeyevo kəndində dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 16 yaşlı yeniyetmə bir ailənin 5 üzüvünü öldürüb, daha sonra isə intihar edib. Qətlə yetirilənlərdən ikisinin 4 yaşı olub. Üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyitlərin isə 66 yaşlı kişi, 42 və 69 yaşlı qadınlara məxsus olduğu müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, 16 yaşlı yeniyetmə 10-cu sinif şagirdi olub və onu müsbət xarakterizə ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.