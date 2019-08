Yıxdı bizim evimizi üzümüzə gülə-gülə

Ailə insanlar arasında fərqli cinslər arasında sosial münasibətlərin yeni bir formasıdır. Bu birlik insan cəmiyyətinin davam etdirilməsi məqsədi ilə yaranmış və zaman-zaman ictimai-iqtisadi inkişafın nəticəsində insanların dünyagörüşlərində yaranan keyfiyyət dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq yeni məzmun və məsuliyyət kəsb etmişdir. Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində bununla bağlı maraqlı izlər var. Məsələn, əri vəfat edən qadının ərinin vəfatından sonra yeni ailə qurması hökm deyilmişsə də, yasaq da deyilmiş.Hətta, ər dünyasını dəyişərkən vəsiyyətlərində bu məqama da diqqət çəkirmiş ki, ərə gedə bilərsən. Həm uşaqlar atasız böyüməsin, həm ailə güvəncsiz qalmasın, həm də cəmiyyət üzvlərini çoxalması üçün qadınlar dünyaya övlad gətirmək funksiyası məhdudlaşdırlmasın. Amma bir neçə əsr sonra məsələyə tam fərqli baxış formalaşmışdır.

Milli.Az anaveusaq.az-a istinadən bildirir ki, sevən sevgilisini yaxşı mənada qısqanır. Bu qısqanclıq vəfa, etibar, sədaqət əhdi kimi mənalanır . Maraqlı olan bir də budur ki, nə vaxtsa "Gözün kimi tutarsa, könlün kimi seçərsə, gedərsən" deyən də Azərbaycan əridir, indi:

Əzizim, baxdı yarım,

Baxtımın taxtı yarım.

Üzündə göz izi var,

Sənə kim baxdı, yarım?

Əzizinəm, yad əli,

Ya divanə, ya dəli.

Məhşərim o gün qopar,

Yara dəysə, yad əli.

Gözüm, göz görə səni,

Kabab, köz görə səni.

İstəməm öz gözümdən,

Ayrı göz görə səni.

Su gəlir pər gələnə,

Zülfün baş tər gələnə.

Üzün bir ay parçası,

Göstərmə hər gələnə.

Əzizim, sini-sini,

Doldur ver sini-sini,

Mənə öz yarım gərək,

Neynirəm özgəsini?!,- deyən də.

Mən uğursuz sevgilərin, dağılan ailələrin səbəbkarı kimi, qadınları qınaq mərkəzinə gətirməkdən tam uzağam. Amma digər mövcud obyektiv səbəblərlə yanaşı, subyektiv səbəbi də danmamalıyıq. Bu da ailə quran tərəflərin özünün sevgiyə, qadına, ərə münasibəti məsələsidir.

Sevgi münasibətlərində olan dönüklüklə ailə münasibətlərindəki dönüklük məzmun və mahiyyət baxımından müəyyən qədər fərqli olsalar da, aralarında subyektiv paralellik var. İnsanlar sevgilərini, sevdiklərini çox asan dəyişə bilirlər, çox asanlıqla unudurlar.

Ailə münasibətlərində fəqrqi yoxdur kim xəyanət edib. Bir qadın ərinə xəyanət edibsə, bu xəyanətin digər tərəfi olan kişi də öz qadınına xəyanət edib. Başqa yöndən baxsaq, bir qadın digər bir həmcinsinin həyatını zəhərə döndərib, bir kişi digər bir kişi həmcinsinin. Əməl də eynidir, məsuliyyət də.

Ona görə də, fikrimcə, get-gedə artmağa doğru meyilli olan bu sosial bəlaya qarşı mübarizədə bir hind filmindən eşitdiyim "mən cinayətkara qarşı yox, cinayətə qarşı mübarizə aparıram" yanaşması daha doğru olardı.

Maarifləndirmə işlərinə çox ehtiyac var. Amma formal yox. Hansısa tədbir kampaniya xarakterində olmamalıdır. Özəl telekanalların və mətbuatın ideya-məzmun keyfiyyətləri mütləq nizamlanmalıdır.

Telekanallarda şou mahiyyətində ailə verilişləri yayımlanır. Kimə lazımdır belə layihələr? O verilişə dəvət olunanlar, yön-yöndəm göstərənlər yaxşı olar ki, nümunəvi ailə həyatı olan şəxslərdən seçilsin, yəni onların ağzından eşidilənlər müdrik sözü, ağbirçək tövsiyəsi ola bilsin. Heç olmazsa, 20 ildən yuxarı ailəlik təcrübəsi olsun.

Verilişlərə ailə psixoloqları, tanınmış hüquqşünaslar, mədəniyyət xadimləri və yazıçılar dəvət olunsun.

Mətbuatda yazıların təqdimatında müəyyən prinsiplər olun, kim hardan eybəcər bir hadisəni tapıb onu tirajlamasın. Daha pisi odur ki, bir çox saytlarda səhifənin sonunda əcaib şəkilər, təhrikedici yazılar verilir.Bir tərəfdən əxlaqi mövzuda danışıb, yazının sonunda belə şəkil və yazılar yerləşdirmək hansı faydalı təsir göstərə bilər?

Son illər ailə həyatında baş verən xoşagəlməz hadisələrin baş verməsində social şəbəkələrin pozucu rolu narahatlıq doğurmamaya bilməz.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova kütləvi informasiya vasiələrinə verdiyi açıqlamada internet amilini də ciddi səbərlər sırasında qeyd etmişdir: "...sosial şəbəkələrə aludəlik fərdlər arasında anlaşılmazlığa gətirib çıxarır. İnsanlar bir çox hallarda vaxtlarının çox hissəsini internetdə keçirdikləri üçün bəzən ailədə söz-söhbətə səbəb olur...

...Qəbula gələn boşanmışlardan, yaxud ailəsində problem yaşayanlardan, demək olar ki, əksəriyyəti Facebook-da tanış olduğunu deyir. Axı sosial şəbəkədə 2-3 dəfə danışmaqla insanın xarakterinə, xasiyyətinə bələd olmaq mümkün deyil. Çox vaxt valideynlər də bu məsələyə biganə yanaşır. Fikirləşirlər ki, ailədə olan uşaqlardan heç olmasa biri ərə getsin və onların yükü azalsın. Sən övladı böyütməmisən ki, çox asanlıqla onu başından edəsən..."

İnternetdə intenet vasitəsi ilə tanış olub, sonra atılan qılarla bağlı bir neçə yazıları mən də oxumuşam.

İstəməzdim bütün günahları sosial şəbəkələrin üstünə ataq, qızların üstünə ataq . Ümumiyyətlə, gənclərin ünsiyyət qura bilməsi, tanış olmaları üçün sosial bağlar, mühit mütləq lazımdır. Belə mühit məktəb, iş yerləri, nəqliyyat, müəyyən ədəbi-mədəni tədbirlər, internet və s. vasitələr ola bilər. Amma , əsasən, qızların fəhmi, dəyərləndirə bilməsi, doğru seçimi ideal olmalıdır. Qızlar adını, özünü qorumağı bacarmalıdırlar. Yoxsa, tanış olandan iki gün sonra oğlanın guya qızı anası ilə tanış etməsi üçün evinə aparması hansı məntiqlədir? Qızlar yüz ölçüb bir biçməlidir. Onda hansısa qaraniyyətli oğlan da payını götürüb yerində oturar.

Milli.Az

