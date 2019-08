Hondurasda “Olimpia” və Motagua” futbol klubları arasında keçirilən derbi qana boyanıb.

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, paytaxt Tequsiqalpada keçirilən matç zamanı stadionda və kənarda baş verən qarşıdurmalarda 3 nəfər ölüb, 10-u yaralanıb.

Polis qarşıdurmaların qarşısını almaq üçün tərəfdarlara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Matç isə təxirə salınıb.

