Azərbaycanlıların ailə mərasimlərində etnik ənənələr: "Quda-quda"Keçmişdə Şəki-Zaqatala bölgəsində qız toylarında "Quda-quda" və ya "Qız qaçırtma" adlı elçilik mərasimini təsvir edən əyləncəli bir tamaşa da oynanı lardı. Tamaşada 6 qız iştirak edirdi. İki dəstəyə ayrılan iştirakçılardan üçü əvvəlcə meydana çıxaraq xorla oxuyurdu:

Ay quda-quda, can quda, canciyərim quda,

Elçi yar olsun quda, sirrin nar olsun, quda!

Qız almağa gəlmişik, naz almağa gəlmişik,

O qızı bizdən eyləmə, köynəyi candan eyləmə.

Qız pərini ver gedək, naz pərim ver gedək.

Qız adamları hər dəfə "Atası, anası öydə yoxdu","Əmisi, qardaşı öydə yoxdu" deyərək oxumağa başlardılar:

Bizdən sizə söz olmaz, nazpərini vermərik.

Bizdən sizə qız olmaz, nazpərini vermərik!

Üçüncü dəfə gələndə artıq elçilər yalvarmağa başlayırdılar:

Yaxandakı bitin olum.

Qapındakı itin olum.

Təndirdəki kütün olum.

O qızı bizdən eyləmə.

Köynəyi dizdən eyləmə.

Nazpərini ver gedək.

Qız pərini ver gedək.

Qız evi rolunda çıxış edən qızlar isə cavabında:

Qapımdakı itim olma.

Yaxamdakı bitim olma.

Təndirdəki kütüm olma.

Nazpərini vermərik,

Qız pərini vermərik!

deyə oxuyardılar. Bundan sonra oğlan adamları:



Cəhənnəmə ver. göra ver,

Ayrana ver, şora ver!...-

deyərək qızı zorla qaçırardılar. Qızı qaçırandan sonra qudalar birlikdə meydana çıxaraq oxuyurdular:

Haylı quda, huylu quda,

Kaşdı quda, huşdu quda!...

Hər iki tərəf bu misraları bir neçə dəfə təkrar edərək səhnədən gedirdilər. Bir azdan yenə geri gələrək oxuyurdular:

Bu dərəni aşmaq olmaz,

Zarıncı başmaq olmaz!

Bu qədər küsülü qalıb

İndi barışmaq olmaz!

Buraya çatanda məclisdə əyləşən qız-gəlinlər "qudaları" barışdırış qucaqlaşdırardılar. Bununla da tamaşa

bitərdi.

Milli.Az

