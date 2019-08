Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli Türkiyəyə ərə verdiyi qızı Ülkərlə yeni fotolarını paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni övladı ilə rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın qızının toy məclisinə qatılıb.

Qeyd edək ki, Ülkər Engin adlı türkiyəli iş adamı ilə ailə qurub və Antalyada yaşayır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.