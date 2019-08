Tu-160 bombardmançı təyyarələrin Çukotka bölgəsində uçuşu ABŞ-a və qonşu dövlətlərə sataşmaq xarakteri daşımır.

Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey Şoyqu deyib.

O, uçuşların normal və planlı olduğunu söyləyib.

Şoyqu bu uçuşlardan ABŞ-ın xəbərdar olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.