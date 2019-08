Tramp Qrenlandiyanı almaq istəyir? - Məsləhətçisindən CAVAB

ABŞ prezidenti Donald Trampın iqtisadiyyat üzrə məsləhətçisi Larri Kudlou Trampın Qrenlandiya adasını alması ilə bağlı ideyasını təsdiq edib.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Danimarka hakimiyyətinin bu məsələni müzakirə etməkdən imtina etməsinə baxmayaraq, Ağ Ev Yer kürəsinin ən böyük adasının alınması imkanını araşdırır.

“Vəziyyət inkişaf edir, biz bunu öyrənirik. Qrenlandiya Danimarkaya aiddir. Danimarka bizim müttəfiqimizdir, Qrenlandiya isə strateji yerdir... Mən sadəcə deyirəm ki, prezident mülkün alınması imkanını öyrənmək istəyir”, - Kudlou “Fox News” telekanalına müsahibəsində deyib.

Daha əvvəl Qrenlandiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, ada biznes və turizm üçün açıqdır, amma o satılmır.

Xatırladaq ki, Ağ Evdəki məlumatlı mənbələrə istinadən “Wall Street Journal” qəzetinin yazdığına görə, ABŞ prezidenti Donald Tramp dünyanın ən böyük adası olan Qrenlandiyanın alınması ideyasına baxır.

