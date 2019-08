Cari ilin yeddi ayında ölkəyə 189 min 302 ton meyvə-tərəvəz idxal olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) məlumat yayıb. Bildirilib ki, hesabat dövründə idxal edilən meyvə-tərəvəzin dəyəri 113 milyon 60 min dollar olub.

Xatırladaq ki, ötən ilin eyni dövründə 95 milyon 979 min dollarlıq 174 min 51 ton meyvə-tərəvəz idxal edilib.



