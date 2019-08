Qazax rayonunda bıçaqlanma hadisəsi olub.

Rayonun Çaylı kənd ərazisində 33 yaşlı yerli sakin bıçaqlanıb. Onun mübahisə zəminində bıçaqlandığı bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır (Report).

