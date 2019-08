“Qarabağ”ın oyununun vaxtı dəyişdirildi

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 2-ci turun oyun cədvəli məlum olub.

Metbuat.az PFL-ə istinadən xəbər verir ki, 3 günü əhatə edəcək turun bütün görüşləri "CBC Sport" kanalı vasitəsi ilə canlı yayımlanacaq.



Qeyd edək ki, "Qarabağ" avrokuboklarda iştirak etdiyinə görə mövcud əsasnaməyə uyğun olaraq oyunu bir gün sonraya keçirilib.



Azərbaycan Premyer Liqası, 2-ci tur



24 avqust



"Sumqayıt" – "Səbail"



"Sumqayıt Arena", 19:00



25 avqust



"Sabah" – "Keşlə"



"Bank Respublika Arena", 18:45



"Qarabağ" – "Qəbələ"



"Azersun Arena", 21:00



26 avqust



"Zirə" – "Neftçi"



Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 19:00.

