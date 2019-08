Hişam ibni İbrahim, İmam Rzaya (ə) xəstəliyindən və övlad sahibi olmamasından gileylənir.



İmam (ə) ona buyurur ki, evində yüksək səslə azan oxusun.



Hişam nəql edir ki, "İmamın (ə) buyurduğu kimi etdim, həm xəstəlikdən şəfa tapdım və həm də övlad sahibi oldum".

Milli.Az

