Azərbaycan Premyer Liqasında birinci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun növbəti görüşündə "Səbail" klubu "Zirə" ilə üz-üzə gəlib. "ASCO Arena"da keçirilən matç Aftandil Hacıyevin komandasının minimal hesablı (1:0) qələbəsi ilə yekunlaşıb. Oyunda yeganə qolu Yevgeni Koçuk vurub.

Qeyd edək ki, ilk tura sabah oynanılacaq "Neftçi" - "Sabah" matçı ilə yekun vurulacaq.

