Suriyada kürd komandir öldürüldü

“Suriya Demokratik Gücləri” silahlı koalisiyasının tərkibinə daxil olan kürd qruplaşmalarından birinin komandiri Rakka (paytaxt Dəməşqin 520 kilometrliyində yerləşir) şəhərində vurulub.

Publika.az TASS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu haqda “Al Watan” qəzeti bildirib.

Nəşrin informasiyasına görə, terrorçular Camal as-Sattam xəstəxanaya gələrkən ona pusqu qurublar. Camal as-Sattam güllə yaralarından hadisə yerində ölüb.

Qeyd edilir ki, İŞİD dəstələri Rakka, Haseke və Deyr-ez-Zor əyalətlərində gözəçarpacaq dərəcədə aktivləşiblər. Onların blokpost, hərbi düşərgələr və kazarmalara hücumlar etdiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.