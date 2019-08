Suriya ordusu İdlibin cənubundakı Kfar-Aydun təpələrini ələ keçirib.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə “Əl Manar” televiziyası məlumat yayıb.

Televiziya ordunun Nüsrənin bölgədəki qalası Xan Şeyxuna çatdığını, 1 kilometr məsafədə şiddətli döyüşlər getdiyini bildirib.

Məlumata görə, İdlibin cənubunda 3 həftədir davam edən qarşıdurmalar zamanı 18 yaşayış məntəqəsi Suriya hökumət qüvvələrinin nəzarətinə keçib.

