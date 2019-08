Tramp Qrenlandiyanın alınması ideyasından danışdı

ABŞ prezidenti Donald Tramp Danimarkanın Qrenlandiya adası ilə maraqlandığı barədə xəbəri təsdiq edib.

Publika.az TASS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Trampın sözlərinə görə, o, bu “strateji” məsələ ilə maraqlanırdı.

“Bu, gündəlikdə olan bir nömrəli məsələ deyil”, - ABŞ prezidenti jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

Xatırladaq ki, Ağ Evdəki məlumatlı mənbələrə istinadən “Wall Street Journal” qəzetinin yazdığına görə, ABŞ prezidenti Donald Tramp dünyanın ən böyük adası olan Qrenlandiyanın alınması ideyasına baxır.

Daha sonra Donald Trampın iqtisadiyyat üzrə məsləhətçisi Larri Kudlou prezidentin Qrenlandiya adası ilə bağlı ideyasını təsdiq edib. O qeyd edib ki, Danimarka hakimiyyətinin bu məsələni müzakirə etməkdən imtina etməsinə baxmayaraq, Ağ Ev Yer kürəsinin ən böyük adasının alınması imkanını araşdırır.

