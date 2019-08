Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Tramp bundan əvvəl Qrenlandiyanı Danimarkadan həqiqətən almaq istədiyini etiraf edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Tramp bunu jurnalistlərin qarşısında çıxışı zamanı rəsmi olaraq etiraf edib.

“Adanın alınması məsələsinə strateji baxımdan maraq göstərirdim. Ancaq bu, gündəmdəki bir nömrəli mövzu deyil" deyə, Tramp əlavə edib.



