Almaniyanın İzerlon şəhərinin vağzalında kişi insanlara bıçaqla hücum edib.

Publika.az xəbər verir ki, “Bild” nəşrinin məlumatına görə, hadisə nəticəsində iki nəfər - kişi və qadın həlak ölüb.

Hücum anında qadının qucağında ikiaylıq uşaq olub. Onun zərər çəkmədiyi bildirilir.

Cinayətkar tutulma zamanı müqavimət göstərməyib. O, yerə oturaraq polisin gəlməsini gözləyib.

İlkin məlumata görə, hadisə qısqanclıq zəminində baş verib. Belə ki, cinayətkar öldürülmüş qadının keçmiş əri olub.

