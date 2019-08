İranın “Grace 1” tankeri Cəbəllütariqi tərk edib.

Report RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli teleradio yayım korporasiyası "GBC News" məlumat yayıb

Qeyd edək ki, İranın Böyük Britaniyadakı səfiri Həmid Baidinejad şəxsi “Twitter” səhifəsində “Grace 1” tankerinin Cəbəllütariqi avqustun 18-də, yəni bazar günü tərk edə biləcəyini yazmışdı.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.