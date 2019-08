"Bavariya" "Yuventus"un futbolçusu Mario Mandzukiçi transfer etmək fikrindən daşınıb.

Qol.az "Sport Bild"ə istinadən xəbər verir ki, Münhen klubu Filipp Koutinyoya görə "Barselona" ilə razılığa gəldikdən sonra bu qərara gəlib.

Mandzukiçlə "Borussiya" (Dortmund) və "Atletiko"nun maraqlandığı iddia olunur.

Qeyd edək ki, xorvat hücumçu ötən mövsüm 33 matçda 10 qol vurub, 7 qolun ötürməsini verib.

