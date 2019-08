Yəməndə üç min illik mumiyalar tapıldı

Yəmən paytaxtı Sananın ətrafında təxminən üç min yaşı olan qədim qəsəbə və mumiyalar aşkar edilib.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu haqda husi hökumətinin mədəniyyət naziri Abdulla əl-Kabsi bildirib.

O vurğulayıb ki, tapılmış qədim qəsəbə tunc dövrünün sonunda daşlardan tikilmiş evlərdən ibarətdir. Mumiyalara gəlincə, əl-Kabsi qeyd edib ki, onlar qəsəbənin ətrafında tapılıb.

Qeyd edək ki, Yəmən paytaxtı hazırda “Ənsar-Alla” husi qruplaşmasının nəzarəti altındadır.

