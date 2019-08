Tanzaniyada yanacaq daşıyan avtomobilin partlaması nəticəsində ölənlərin sayı 95 nəfərə çatıb.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə həkimlər “Mwananchi” nəşrinə məlumat veriblər. Qeyd olunub ki, hazırda xəsarət almış 20 nəfər xəstəxanada müalicə edilir.

Qeyd edək ki, hadisə Moroqoro şəhərində baş verib. Şahidlərin sözlərinə görə, avtomobilin sürücüsü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin motosikletlə toqquşmasının qarşısını almaq istəyib. Nəticədə yanacaq daşıyan avtomobil aşıb.

Bir çox vətəndaşlar benzini toplayan zaman ölüb. Ölkə prezidenti Con Maqufuli hadisə ilə bağlı ölkədə 3 günlük matəm elan edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.