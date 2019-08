Piton ilan iti BELƏ UDDU - VİDEO

Hindistanın Radjastxan əyalətinin Udaypur şəhərinin ətrafında maraqlı hadisə qeydə alınıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, dörd metrlik piton ilan yiyəsiz iti tamamilə udub və sonra onu yenidən tüpürüb. Baş verənlərin videogörüntüsü ilə "Daily Mail" tərəfindən yayımlanıb. Videoda böyük bir ilan sürünür və heyvanı tüpürməyə başlayır. Sürünənin ağzından itin bədəni çıxır. Sonra yırtıcı sürünür və gizlənir. Videoçarxın müəllifinin sözlərinə görə, piton ovunu udmaq üçün ən azı yarım saat vaxt sərf edib. Onun öhdəsindən gələ bilməyib və gücünü qorumaq üçün "nahar etməməyə" üstünlük verib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.