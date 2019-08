Bu qadın ruhlarla sevişdiyini, biri ilə də nişanlandığını iddia edib

30 yaşlı qadın ruhlarla və ya cinlərlə cinsi əlaqəyə girdiyini və artıq onlardan biri ilə nişanlandığını iddia edib.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, Ametist Ream ruh sevgilisi ilə evlənmək və ondan uşaq doğmaq istəyir. O insan sevgilisini ruhla aldatdıqdan sonra, bu vaxta kimi 20 paranormal varlıqla əlaqədə olduğunu etiraf edib.

Realm mağarada sevgilisinin ona evlilik təklifi etdiyini bildirib. 30 yaşlı qadının bildirdiyinə görə, o ruh sevgilisi ilə Avstraliyada iş səfəri zamanı tanış olub.

Milli.Az

