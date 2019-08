Qolları çürüyən gəncə rus gözəlindən DƏSTƏK - FOTO

Rusiyanın 22 yaşlı gənci Kiril Tereşinin qollarını itirmə riski hələ də gündəmdədir.

Milli.Az xəbər verir ki, hazırda həbsdə olan futbolçu Pavel Mamayevin həyat yoldaşı Alana Mamayeva Kirilə yardım etməyi öz üzərinə götürüb.

Alana instaqramdakı izləyicilərinə müraciət edərək Kirilə maddi dəstək olmağa səsləyib. Kosmetik əməliyyatlardan sonra sağlamlığında problem yaranan insanlara yardım edən Alana Kirili də çarəsiz qoymayacağını bildirib. Həmçinin vurğulayıb ki, Kirilə qollarını geri qaytaracaq cərrah tapacağından əmindir.

Xatırladaq ki, gənc idmançı qol əzələlərinə yeritdiyi sentrol hüceyrələrini çürüdür. (publika.az)

