Tramp İrana ABŞ gəmilərinə hücum etməməyi tövsiyə edib

ABŞ prezidenti Donald Tramp İrana xəbərdarlıq edib. “Report” xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat yayıb.

O, qeyd edib ki, İran su üzərində olan heç bir Amerika gəmisinə toxunmasa yaxşıdır.

ABŞ prezidenti hesab edir ki, İran tərəfi ABŞ ilə Cəbəllütariqdə tutulan tanker barədə danışmaq istəyir, lakin dialoqa necə başlayacağını bilmir.

"İran [danışıqlara - Red] necə başlamağı bilmir, çünki qürurlu xalqdır" deyə, Tramp bildirib.

Qeyd edək ki, 4 iyul tarixində ABŞ-ın tələbi əsasında Suriyaya qarşı sanksiya rejimini pozmaqda şübhəli bilinərək saxlanılmış İrana məxsus “Grace 1” tankeri Cəbəllütariqi tərk edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.