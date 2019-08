"Leyptsiq" yeni mövsümə darmadağınla başladı

Futbol üzrə Almaniya Bundesliqasında 2019/20 mövsümünün ilk turuna yekun vurulub. Milli.Az matc.az-a istinadən bildirir ki, son oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.

Frankfurt "Ayntraxt"ı doğma meydanda "Hannover"i minimal hesabla üstələyibsə, "Leyptsiq" səfərdə "Yunion Berlin"i darmadağın edib.

Almaniya Bundesliqası

1-ci tur

16 avqust

Bavariya - Herta 2:2

Qol: Levandovski, 24, 60 - Lukebakio, 36. Qruyiç, 38.

17 avqust

Bayer - Paderborn 3:2

Qol: Beyli, 10. Haverts, 19. Volland, 69 - Mişel, 15. Mamba, 25.

Borussiya (Dortmund) - Auqsburq 5:1

Qol: Alkaser, 3; 59. Sanço, 51. Roys, 57. Brandt, 82 - Niderlexner, 1.

Frayburq - Maynts 3:0

Qol: Holer, 81. Şmidt, 83. Valdşmidt, 87-pen.

Verder - Fortuna D 1:3

Qol: Eqqesteyn, 47 - Henninqs, 36. Karaman, 52. Ayhan, 64.

Volfsburq - Köln 2:1

Qol: Arnold, 16. Veqorst, 60 - Terodde, 90+1.

Borussiya (Münhenqladbax) - Şalke 0:0

18 avqust

Ayntraxt - Hannover 1:0

Qol: Hinteregger, 1.

Yunion Berlin - Leyptsiq 0:4

Qol: Halstenberq, 16. Sabitzer, 31. Verner, 42. Nkunku, 69.

Milli.Az

