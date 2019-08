"Başakşəhər" darmadağına üzüldü

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 2019/20 mövsümünün ilk turu davam edir.

Milli.Az futbolinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bazar günü daha dörd qarşılaşma baş tutub.

"Başakşəhər" də ilk turda darmadağınla üzləşib. İstanbul təmsilçisi "Yeni Malatyaspor"a uduzub.

Türkiyə Super Liqası

1-ci tur

16 avqust

Dənizlispor - Qalatasaray 2:0

Qol: Niyaz, 75. Rodalleqa, 90+4.

17 avqust

Gənclərbirliyi - Rizəspor 0:1

Qol: Melnyak, 66.

Kayserispor - Alanyaspor 0:1

Qol: Sisse, 86.

Sivasspor - Beşiktaş 3:0

Qol: Yandas, 30. Yatabare, 54. Kılıç, 76.

18 avqust

Göztəpə - Antalyaspor 0:1

Qol: Angelo, 29.

Konyaspor - Ankaragücü 0:0

Kasımpaşa - Trabzonspor 1:1

Qol: A.Kara, 40 - Sorlot, 34.

Yeni Malatyaspor - Başakşəhər 3:0

Qol: Gilyerme, 68. Yahoviç, 88. Fofana, 90+1.

19 avqust

21:00 Fənərbağça - Qazişəhər

Milli.Az

